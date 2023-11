Decreto del commissario straordinario Teresa Burio al Comune di Campobello di Licata. Conferimento ad interim in incarico di elevata qualificazione al funzionario del primo settore comunale Affari generali Salvatore Grasso, nominato Responsabile provvisorio dell’area Lavori pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia privata, Verde Parchi pubblici, Pubblica illuminazione. La nomina nelle more del posto vacante n dotazione organica, dimissioni dalla carica dell’architetto Giovanna Rita La Verde. Per il Comune di rende necessario garantire la continuità del servizio.