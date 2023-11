Incidente mortale a Porto Empedocle. Un ventiseienne del posto, Gianluca Lombardo, è deceduto in seguito ad un terribile schianto avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi del ristorante “Vecchia Masseria”. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili: una Dacia, a bordo della quale viaggiava un’intera famiglia, e una Fiat Seicento condotta dalla vittima. L’impatto è stato talmente violento che uno dei veicoli è andato in fiamme subito dopo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre ambulanze e le forze dell’ordine. Per il ventiseienne non c’è stato nulla da fare e gli operatori ne hanno purtroppo constatato il decesso. Gli occupanti dell’altra auto, quattro persone, sono state invece trasferite all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.