“Da oggi è disponibile l’istanza per il contributo straordinario per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici, nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica. Sono molto soddisfatta per una norma che ho fortemente voluto nella scorsa legge finanziaria e per il grande risultato raggiunto in favore dei cittadini siciliani”.

Lo afferma la deputata regionale M5S Jose Marano.

“È stato appena pubblicato – dice la deputata – l’avviso pubblico contenente il programma di sostegno in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia con la relativa istanza di partecipazione al bando, che si potrà presentare dal giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Oltre alle risorse già stanziate, pari a 400 mila euro, mi sono impegnata a rimpinguare il capitolo con ulteriori 200 mila euro che potrebbero già diventare legge con il collegato in discussione all’Ars. Sono certa che i siciliani recepiranno positivamente l’intervento, consapevole come sono che questa è la strada corretta per la transizione energetica e la sostenibilità ambientale”.