Incidente a Furci Siculo, nel Messinese, con una vittima. Carmelo Taurino, 66 anni di Savoca, che si trovava ad Artale per una battuta di caccia con un amico. Quest’ultimo era al suo fianco quando il mezzo è finito fuori strada ed è riuscito a risalire e chiedere aiuto: sul posto sono giunte due ambulanze del 118, i carabinieri della Compagnia di Taormina, la Polizia locale di Furci Siculo e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. Il passeggero ferito è stato condotto in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe accusato un malore mentre era alla guida del fuoristrada perdendone il controllo. Per Taurino purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi.