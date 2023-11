Ennesimo incidente lungo la Ss115 nei pressi di Marina di Palma, in territorio di Palma di Montechiaro. Un uomo alla guida di una Lancia Y si è ribaltata per cause in fase ancora di accertamento da parte della Polizia stradale che è intervenuto sul luogo. Il conducente che viaggiava da solo è rimasto ferito e con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.