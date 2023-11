“La proposta di dedicare il Ponte sullo Stretto è nata a Paestum, non posso che essere d’accordo”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ai cronisti a margine della convention di Forza Italia a Taormina. “Berlusconi dal 2001 al 2006 aveva lavorato per creare la società Ponte sullo Stretto, poi il governo Prodi nel giro di 60 giorni ha azzerato tutto – ha aggiunto – Nel 2008 abbiamo ripreso quel percorso e poi il governo Monti nel giro di poco con un decreto ha azzerato tutto, annullando un appalto che era in corso ed esponendo lo Stato. Adesso abbiamo ripreso l’iniziativa grazie anche all’interventismo di Matteo Salvini e alla Sicilia che metterà delle somme. Ci sarà molto da lavorare. Il problema è individuare le somme, contiamo sulla presenza della commissione Ue perché l’opera non può essere considerato solo nazionale, conclude il corridoio di Berlino, l’interesse deve essere internazionale”