Si spaccia per un maresciallo dei carabinieri, esibendo un falso distintivo e una foto che lo ritrae con la divisa dell’Arma, riuscendo a farsi consegnare le chiavi dell’appartamento da una 48enne affetta da una grave sindrome depressiva ansiosa. Il sostituto procuratore della Repubblica, Elenia Manno, ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un uomo 76 anni, residente in provincia di Rieti ma agrigentino d’origine.

L’uomo, difeso dall’avvocato Daniele Re, è adesso indagato per i reati di circonvenzione di incapace, appropriazione indebita, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documento falso. La procura di Agrigento, dopo aver chiuso le indagini, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. La vicenda risale allo scorso Agosto.

Il 76enne, approfittando della grave deficienza psichica della donna, si sarebbe fatto consegnare le chiavi del suo appartamento fingendosi un maresciallo dei carabinieri con tanto di distintivo, tesserino e foto in divisa. Ovviamente era tutta una farsa. Una volta entrato in possesso della casa non ha più voluto restituire le chiavi. Poi la denuncia ai veri carabinieri che, coordinati dalla procura di Agrigento, sono riusciti a chiudere l’attività investigativa in meno di tre mesi.