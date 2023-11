La proroga fino al 31 gennaio 2024 per il cosiddetto straccia bollo, la norma che permetteva di regolarizzarsi con la tassa evitando di pagare sanzioni e interessi, era praticamene cosa fatta. Quasi tutta l’aula era d’accordo a far entrare nella legge il mio emendamento che prorogava la legge, ma occorreva l’unanimità per farlo. All’ultimo si è levata una voce contraria e l’emendamento è stato stoppato. Ho avuto comunque rassicurazioni che la legge sarà approvata con la Finanziaria imminente. Praticamene è solo questioni di poco tempo”

Lo afferma la deputata regionale M5S Roberta Schillaci firmataria dell’emendamento stoppato in zona Cesarini.

“In un momento storico in cui le famiglie sono vessate da rincari e incertezze e senza sostegni al reddito, poter pagare il bollo arretrato della propria auto senza le sanzioni risulta certamente un alleggerimento della pressione fiscale. Per questa ragione avevamo chiesto un’ulteriore proroga della norma straccia bollo portandola fino a gennaio 2024”.