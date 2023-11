La droga nelle piazze di Scicli arrivava da Catania e per eludere i controlli delle forze dell’ordine i pusher utilizzavano anche mezzi di trasporto pubblico della linea urbana ed extraurbana. E’ quanto emerge dal blitz ‘Bus drug’ eseguito all’alba dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica, che hanno eseguito cinque misure cautelari a carico di altrettanti indagati, tutti residenti e domiciliati tra Scicli e Donnalucata, accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata poiché commessa in concorso tra loro. Una donna dovrà rispondere anche dell’aggravante di essersi avvalsa di minorenne. Per un 40enne è scattata la custodia cautelare in carcere, un 29enne e un 31enne, invece, sono stati posti ai domiciliari, mentre per un 34enne e un 26enne è stato disposto l’obbligo di dimora. Durante le indagini, scattate ad aprile 2022, i militari hanno ricostruito numerose cessioni di marijuana, hashish e cocaina, che hanno avuto come acquirenti, tra gli altri, anche un minore. E’ stato così possibile accertare come alcuni pusher ai domiciliari sfruttassero il permesso di svolgere la propria attività lavorativa per spacciare cocaina al dettaglio. Nel corso delle indagini, concluse a ottobre 2022, sono stati effettuati diversi arresti in flagranza e sequestri di stupefacenti. Circa 90 le cessioni di droga documentate e oltre 20 i clienti, tra cui un minorenne, identificati. “L’approvvigionamento, che avveniva tramite fornitori catanesi, ha movimentato denaro contante per un valore complessivo di circa 15mila euro”, spiegano gli investigatori. Uno dei destinatari dell’odierna misura cautelare è stato rintracciato in un B&B di Napoli, altri due all’estero