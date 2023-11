Accusa un malore mentre si trova alla guida dell’auto e si schianta contro un muro. Un anziano di Favara, Angelo Bello 76 anni, è deceduto questa mattina in un sinistro avvenuto in via Empedocle. L’ipotesi più accreditata è quella del malore alla guida, seguito poi dall’incidente. In auto viaggiava anche la moglie che è rimasta ferita in modo lieve ed è stato trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Sul posto, lanciato l’allarme, sono arrivati i Carabinieri, i vigili urbani che si stanno occupando dei rilievi del sinistro ed il personale sanitario.