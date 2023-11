Colpo in un bar di contrada Tina, a Burgio, nell’agrigentino. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’esercizio commerciale e rubare due videopoker e una macchinetta cambia monete. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. I ladri hanno forzato la saracinesca facendo irruzione nel bar di proprietà di una 47enne del posto. A fare la scoperta è stata quest’ultima a cui non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto.