La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte di Gianluca Lombardo, il ventiseienne empedoclino deceduto in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del ristorante Vecchia Masseria. Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat Seicento quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente contro una Dacia Daster. L’impatto è stato violento e per il ventiseienne non c’è stato niente da fare. Gli occupanti dell’altro veicolo, un’intera famiglia di Realmonte, è rimasta ferita ed è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di padre, madre e due bambine. La più piccola, di appena tre mesi, avrebbe riportato la frattura del naso mentre il genitore è stato colpito da un principio di infarto per fortuna preso in tempo.

Dell’inchiesta si occupano gli agenti della polizia locale di Porto Empedocle. Ieri, fino a tarda serata, hanno operato sul posto anche i poliziotti del locale commissariato, i carabinieri e i vigili del fuoco. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Agrigento dove, dopo gli accertamenti di routine, verrà restituita ai familiari per la celebrazione dei funerali. L’intera comunità di Porto Empedocle è sotto shock per la notizia e in queste ore, anche attraverso i social, sta rendendo omaggio alla memoria del ventiseienne scomparso tragicamente.