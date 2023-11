Un incendio è divampato in un’abitazione al piano terra in via Cacici, a Licata. Non è ancora chiara la causa del rogo. Le fiamme si sono propagate in tutto l’appartamento. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno messo in sicurezza lo stabile e spento l’incendio. Non si registrano feriti.