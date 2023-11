Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha confermato l’impegno del governo per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha fatto in occasione dell’incontro con il coordinatore del Corridoio Ten-T Scan-Med, Pat Cox e l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ad essere stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto dell’opera. “I fondi stanziati in manovra per la totale copertura del ponte e dei suoi collegamenti rappresentano un segnale concreto della nostra determinazione – ha detto Salvini -. L’incontro con i rappresentanti dell’Unione Europea e il coordinatore del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, Pat Cox, ha confermato che il ponte non è solo un’opera nazionale ma fa parte di un quadro di sviluppo dei trasporti stradali e ferroviari. Con impatto positivo per il sistema Italia ed Europa. Sarà una conferma del genio italiano agli occhi del mondo”.

“Importanti progressi”

“In sei mesi, dal nostro ultimo incontro – ha invece detto il coordinatore del Corridoio -, rilevo che sono stati fatti importanti progressi, sia per il progetto che per la società Stretto di Messina che ha il compito di realizzare l’opera. Sottolineo in particolare l’attenzione rivolta dalla società all’aggiornamento dell’analisi costi benefici e all’impatto ambientale”. A quest’ultimo riguardo il coordinatore ha richiamato la priorità della decarbonizzazione che deve riguardare tutta la filiera realizzativa, a partire dalla cantieristica. “Sono molto soddisfatto – ha concluso Cox – dell’attenzione rivolta alla sviluppo della rete di accesso al ponte, grazie l’impegno del ministero delle Infrastrutture che ha stanziato notevoli investimenti per strade e ferrovie in Calabria e Sicilia”.

Passi avanti dopo la rinascita della società

L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha presentato i rilevanti passi avanti del progetto a pochi mesi dalla riattivazione della società. “Stiamo proseguendo l’analisi, unitamente al project manager consultant, la Parsons Transportation Group e al comitato scientifico, della relazione del progettista. È in fase di completamento l’aggiornamento degli elaborati ambientali, unitamente all’analisi costi-benefici che dalle verifiche preliminari evidenzia risultati positivi. Sono inoltre ben avviati gli aggiornamenti per lo studio di traffico, il piano economico finanziario comprendente anche i costi di gestione, la relazione di sostenibilità. Il quadro sismo tettonico dell’area dello Stretto è stato rivisto al 2023”.