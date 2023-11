Determina dirigenziale per il disimpegno di somme per l’affidamento del servizio di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata della tipologia “legno” diversa da quella previsto. Affidamento alla ditta Seap di Aragona, per euro 3.972,32.

La determina – firmata dall’Ufficio Ambiente, il cui responsabile è Salvatore Cutaia – è inviata al commissario straordinario, segretario comunale, ufficio contratti, servizi interessarti e quello finanziario.

Giovanni Blanda