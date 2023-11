I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, in esecuzione di un mandato europeo, hanno arrestato un bracciante agricolo di 36 anni, originario della Romania ma residente a San Giovanni Gemini. L’uomo era ricercato per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

A carico del bracciante agricolo era stato emesso dall’autorità della Romania un mandato di cattura europeo. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato tradotto nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento in attesa del rimpatrio.