Era finita a processo con l’accusa di sostituzione di persona per aver creato un falso profilo di una collega di lavoro e averlo diffuso su un noto social per incontri e appuntamenti. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha assolto “per non aver commesso il fatto”, una donna di 37 anni. La vicenda scaturisce dalla denuncia della collega di lavoro che, secondo quanto riferito, avrebbe ricevuto sulla sua utenza mobile numerose chiamate da uomini in cerca di incontri.

I successivi accertamenti della polizia postale portarono all’imputata, collega di lavoro della persona offesa. La difesa dell’imputata, sostenuta dall’avvocato Gianfranco Pilato, è riuscita a dimostrare nel corso del dibattimento l’estraneità della 37enne. Per questo motivo il giudice ha disposto l’assoluzione. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Margherita Licata, aveva chiesto la condanna a tre mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona. La persona offesa è rappresentata dall’avvocato Gerlando Virone.