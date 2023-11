Una coppia di giovani turisti francesi in vacanza ad Agrigento è stata rapinata in pieno centro cittadino. Due immigrati armati di coltello hanno minacciato i ragazzi – lui 23 anni e la fidanzata 19 anni – portando via il portafogli con all’interno 500 euro in contanti e due Iphone 11. Vi sarebbe stata anche una breve colluttazione ma i due balordi, nonostante il tentativo di reazione della vittima, sono riusciti a guadagnare la fuga.

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agrigento. I militari dell’Arma hanno raccolto la denuncia dei due turisti e hanno avviato le ricerche dei due immigrati. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.