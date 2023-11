Nella ricorrenza della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 24 novembre, presso l’aula Livatino del Palazzo di Giustizia di Agrigento, il Consiglio dell’Ordine di Avvocati di Agrigento, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, con il Comitato Pari Opportunità, e con l’Associazione Italiana Giovani Avvocati sez. di Agrigento, metterà in scena la pièce teatrale dal titolo “La mia vita è ora”.

La rappresentazione, scritta e diretta dall’Avvocato Sonia Sinaguglia, sarà interpretata da Avvocati e Magistrati ed alla stessa saranno presenti gli studenti degli istituti di scuola superiore della provincia di Agrigento, che hanno sottoscritto la Convenzione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Nella medesima occasione sarà allestita una mostra di quadri all’interno del Palazzo di Giustizia di Agrigento, in collaborazione con l’associazione culturale “Il Giardino degli Artisti” di Favara.

La giornata sarà momento di riflessione e ricordo che Avvocati e Magistrati condivideranno con gli studenti della provincia.