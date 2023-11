Finisce in carcere un nigeriano di 28 anni, per il quale il magistrato di sorveglianza di Siracusa ha disposto la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sostituendo la misura con la carcerazione. L’aggravamento è dovuto al fatto che l’uomo lo scorso 16 ottobre ha aggredito la moglie, colpendola con calci e pugni. Dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cavadonna.