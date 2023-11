In casa con oltre cento dosi di cocaina (35 grammi), pronte per essere spacciate, venticinque grammi di hashish, due bilancini di precisione e dal mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la droga. I poliziotti del commissariato Frontiera hanno arrestato un 43enne disoccupato, di Porto Empedocle. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti di polizia, da qualche giorno, avevano sospetti che l’uomo spacciasse droga. Così hanno deciso di effettuare una perquisizione che ha dato esito positivo. I poliziotti hanno trovato 35 grammi di cocaina, 25 di hashish, materiale per confezionamento e anche 800 euro in contanti (compresa una banconota da 50 euro palesemente falsa). Lo stupefacente, se immesso nel mercato, avrebbe potuto fruttare circa 5 mila euro. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato.