Camminata per ricordare le 103 vittime della violenza alle donne. E’ in programma oggi (sabato 25 novembre), a Campobello di Licata, per iniziativa del Lions Club “Due Rose” e dell’associazione sportiva “Campobello Corre”. I partecipanti si raduneranno, alle ore 15,30, in Piazza Guglielmo Marconi. Poi la partenza per le diverse vie della cittadina. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Sarà una giornata di sensibilizzazione per ricordare tutte le donne del mondo, vittime della bestialità di tutte quelle persone che vivono di crudeltà umana.

GIOVANNI BLANDA