Parte il progetto del Comune per velocizzare le pratiche degli immigrati. Il Movimento Cristiani Lavoratori, rispondendo positivamente ad un bando comunale rivolto agli enti de terzo settore, ha affiancato, a titolo gratuito, un proprio mediatore linguistico al personale dell’Ufficio Anagrafe di Viale Lazio per sveltire le richieste di documenti dei cittadini stranieri presenti in città. L’amministrazione, come si ricorda, aveva tempo fa pubblicato un avviso pubblico di interesse per gli Enti e le Associazioni che intendevano collaborare per i procedimenti anagrafici relativi agli immigrati. ” L’Mcl ha aderito subito alla richiesta- dichiara i Presidente Provinciale Giuseppe Gennuso- e dopo aver formato i suoi collaboratori li ha messo a dispozione della pubblica amministrazione per venire incontro agli immigrati comunitari ed extracomunitari che richiedono i certficati”. Una vera e propria boccata di ossigeno e di supporto concreto per lo sportello dedicato che così potrà rilasciare la documentazione in tempi più rapidi, evitando code e disagi per questi cittadini.