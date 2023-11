I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 21enne, già noto alle forze d’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane, a volto coperto e armato di pistola, insieme ad un complice, avrebbe rapinato un supermercato di via Gaetano La Loggia, riuscendo a sottrarre oltre 1000 euro.

Messo a segno il colpo, i due, a bordo di una bicicletta elettrica, hanno tentato di guadagnarsi la via di fuga, ignari che, poco distante, tutti i loro movimenti erano stati già attentamente osservati da un Carabiniere che, libero dal servizio, aveva notato la rapina in atto; il militare ha chiamato i rinforzi non perdendo di vista la situazione. In pochi minuti la “gazzella” dei Carabinieri è riuscita ad individuare i rapinatori, grazie anche alle preziose indicazioni fornite dal collega.

I due, nel vano tentativo di scappare, tallonati dagli uomini dell’Arma, hanno perso il controllo della bicicletta cadendo sull’asfalto. L’indagato, nonostante abbia anche provato la fuga a piedi, è stato bloccato dai militari che dopo una colluttazione sono riusciti a disarmarlo recuperando la refurtiva; sono in corso le indagini per individuare il complice. Il 21enne è stato arrestato e su disposizione del Pubblico Ministero è stato associato presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato e il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.