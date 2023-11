“Che fine hanno fatto i 140 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali e delle scuole in Sicilia?”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars che ha presentato un’interrogazione in merito ai fondi spettanti ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane per la manutenzione straordinaria per le annualità 2019, 2020 e 2021. “I problemi alla viabilità delle strade interne, così come le condizioni degli edifici scolastici, continuano a condizionare la vita di gran parte due siciliani. Ho presentato un’interrogazione, insieme con gli altri deputati del gruppo Pd – aggiunge Catanzaro – per conoscere in maniera dettagliata a chi sono stati destinati questi 140 milioni e se o come sono stati spesi”.