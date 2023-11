“Ieri sul sito del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il comunicato relativo all’investimento di 95 milioni per progetti di recupero di beni storici e artistici, tra cui il Palazzo Municipale di Agrigento, per un importo di Euro 8.524.587. Ritengo doveroso ringraziare il Ministro Matteo Salvini che ha mantenuto fede all’impegno preso, il Viceministro Edoardo Rixi e l’Eurodeputata Annalisa Tardino per il costante interessamento”, dichiara il sindaco di Agrigento Franco Miccichè.