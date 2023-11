Partirà la prossima settimana a Favara il primo progetto per l’utilizzo in attività utili alla collettività dei percettori del Reddito di Cittadinanza, cioè i cosiddetti PUC. Otto i cittadini che saranno impegnati in interventi di spazzamento e pulizia, affiancando gli operatori ecologici. “Si tratta del completamento di un lungo lavoro burocratico da parte degli uffici del Comune, che ringraziamo per quanto fatto, e del Distretto Socio sanitario – spiegano l’assessore alla Solidarietà sociale Antonella Morreale e il sindaco Antonio Palumbo -, che darà piena dignità a chi, sostenuto dallo Stato, vuole ripagare la collettività con il proprio lavoro. Non è stato semplice per i Comuni ottenere questo risultato a causa di una serie di difficoltà legislative e non solo. Rimaniamo adesso in attesa di chiarimenti da parte del Ministero rispetto all’utilizzo di queste risorse umane anche oltre il 2023″.