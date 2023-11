No al rito abbreviato per uno degli imputati e il processo, dopo un iniziale stralcio, viene unificato in un unico filone. In tre, dunque, finiscono sotto accusa per la rapina all’ufficio postale di San Biagio Platani, avvenuta nel novembre 2019. Il colpo fruttò un bottino di 2.600 euro. S Il processo, che riprenderà il prossimo 7 dicembre, è in corso davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato. L’accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Maria Barbara Grazia Cifalinò.