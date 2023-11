Il procuratore aggiunto della Repubblica Salvatore Vella ha avanzato la richiesta di condanna a cinque anni di reclusione nei confronti di un uomo di 45 anni, di Favara, per una mezza dozzina di furti messi a segno in appena un mese. Il processo è in corso davanti il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli che il 22 gennaio emetterà la sentenza.

L’uomo è accusato di furti commessi tra febbraio e marzo dello scorso anno in un’ottica, un negozio, una rosticceria e un minimarket. Il bottino complessivo sarebbe stato di oltre 10 mila euro. L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Re, nelle scorse settimane è stato condannato per il furto in un noto ristorante di Agrigento.