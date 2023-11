Approvato dal governo l’emendamento del M5S, a prima firma Adriano Varrica, sullo sblocco dei crediti incagliati derivanti dal superbonus 110% e dagli altri bonus fiscali che aveva giá avuto l’ok trasversale da tutti i partiti in commissione Ambiente. Il testo riformulato “impegna il governo della Regione a non disperdere l’ effetto positivo che i bonus edilizi hanno avuto in Sicilia attraverso un ruolo attivo da parte della Regione per i crediti rimasti bloccati nei cassetti fiscali di contribuenti e imprese”.

Durante la discussione l’assessore Falcone, stretto dal capogruppo M5S Antonio De Luca, ha riferito di un possibile primo impegno del governo in finanziaria di almeno 50 milioni di euro.

Quello dello sblocco dei crediti derivanti dai bonus edilizi è un tema caro al Movimento 5 stelle che su questo versante ha già depositato due disegni di legge all’Ars.