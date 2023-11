Erano stati fermati dalla polizia subito dopo aver acquistato centocinquanta grammi di hashish e prima di immettersi in autostrada per tornare nell’agrigentino. Il giudice Alessia Lupo ha disposto due condanne e un’assoluzione mentre un minorenne, coinvolto nella vicenda, al momento non è sotto processo. I quattro erano stati bloccati dalla polizia il 2 marzo 2021. La perquisizione eseguita subito dopo portò al rinvenimento di un panetto e mezzo di hashish addosso alla ragazza.