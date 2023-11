Due anziani coniugi e una donna sono stati tratti in salvo da due agenti in borghese della Squadra Volanti della Questura di Agrigento dopo che un incendio, divampato all’interno della loro abitazione al terzo piano di un condominio in Via Dante, si è propagato da un divano e fino alle altre stanze. Sul posto un’autoscala dei Vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e la Polizia. Non è ancora chiara l’origine del rogo. I tre anziani stanno bene e sono stati trasportati all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per alcuni accertamenti sanitari.