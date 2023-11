Incidente sul lavoro a Burgio, nell’agrigentino. Un operaio forestale di 60 anni, originario di Lucca Sicula, è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma il sessantenne ha riportato gravi ferite. Lanciato l’allarme è stato immediatamente soccorso e trasferito con un elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove adesso si trova ricoverato in terapia intensiva.

“Sono stato in contatto con i familiari durante tutta la giornata di oggi – dice il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo – ed ho appreso che si trova in terapia intensiva. Preghiamo per lui e speriamo in notizie positive nelle prossime ore”.