“Lavoro, Respnsabilità, Passione: una nuova semina per ricucire il Paese” è il tema del XIV congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori di Caltanissetta che si svolgerà giovedi prossimo all’Istituto Testasecca di Viale della Regione con inizio alle 16.30. All’ assise interverranno, tra gli altri, Enzo Sardo , presidente provinciale dell’ MCL di Agrigento e Giorgio D’Antoni presidente regionale de Mvimento Cristiani Lavoratori.

Ai congressisti porterà i saluti per l’amministrazione comunale il sindaco del capoluogo Roberto Gambino. Previste, inoltre, le relazioni di Salvatore Palermo e Sebastiano Carcione referenti del progetto “E’ pronto a tavola”, promosso dall’associazione “La Città Felice onlus” di Mineo per lo sviluppo di una “agri-cultura” sostenibile, attraverso la promozione di GAS ovvero gruppi di acquisto solidali e promozione del consumo a chilometro zero. Iniziativa, questa, che coinvolge tutte le province della Sicilia e che per la prima volta viene presentato a Caltanissetta. A conclusione dell”assemblea saranno eletti i nuovi organismi del Movimento.