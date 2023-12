Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un investimento da 95 milioni di euro per progetti di recupero di beni storici ed artistici. Anche la Sicilia beneficerà di corposi finanziamenti, il cui utilizzo permetterà di intervenire con restauri, ristrutturazioni, riqualificazioni, consolidamenti strutturali e risanamenti. A dichiararlo l’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.

Le parole della Tardino

“In particolare, ci tengo a segnalare l’attenzione del Ministero per la Provincia di Agrigento. In vista del 2025, quando Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, è stato infatti previsto un progetto per i lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Municipale ubicato in Piazza Pirandello con uno stanziamento da oltre 8 milioni di euro. Agrigento capitale della Cultura 2025 merita il lavoro e l’impegno di tutti. Lieti come Lega, grazie all’interessamento del ministro Matteo Salvini, di poter provvedere al raggiungimento di questo importante risultato per il Palazzo di Città, biglietto da visita per tutti coloro che visiteranno Agrigento.

Così come sono meritevoli di menzione particolare gli interventi di consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria per la conservazione e valorizzazione della Basilica “Santuario della Madonna delle Lacrime” a Siracusa, del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria e della Basilica di San Francesco d’Assisi a Palermo. Questi e altri importanti finanziamenti in quasi tutte le province siciliane testimoniano, una volta di più, l’attenzione del MIT per la nostra Regione. Come sempre, il ministro Matteo Salvini alle parole fa seguire fatti concreti”.

L’incontro con Salvini

“In questi mesi di lavoro abbiamo dedicato le nostre energie a cambiare passo rispetto alla politica del passato e cercare di risolvere i problemi fondamentali dei siciliani: carenza di infrastrutture, mancanza di lavoro, ritardo di sviluppo. La Lega è una realtà solida in Sicilia già da anni, e oggi è più attrattiva che mai, grazie all’azione di governo nazionale, guidata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, a quella regionale e all’impegno di tutta la nostra classe dirigente, sempre pronta ad ascoltare le esigenze del territorio. Tanti i successi e i risultati concreti, soprattutto per quanto riguarda gli ingenti investimenti per le nostre infrastrutture, previsti dal MIT, o la recente rinforzata alleanza con gli amici del MPA, insieme alle adesioni di amministratori che abbiamo registrato a livello locale e che siamo pronti ad incrementare, ma possiamo e vogliamo fare di più. Con il Ministro e nostro segretario federale abbiamo fatto il punto sulla linea politica per la nostra regione, che si appresta ad affrontare mesi decisivi, nonché sui progetti e sulle iniziative che come Lega intendiamo programmare per il prossimo futuro, e che intendiamo realizzare, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina, passando per il sostegno a famiglie, imprese, giovani”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino europarlamentare e commissario della Lega Salvini Premier in Sicilia, al termine dell’incontro con il vicepremier, ministro e segretario federale della Lega, Matteo Salvini