Oggi (Sabato) è la Giornata dei bambini e ragazzi a Campobello di Licata, nella chiesa di Gesù e Maria. Il tutto nell’ambito dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione. Alle ore 16 preghiera mariana per tutti i gruppi di catechesi, seguirà l’animazione per i bambini e ragazzi nello spazio antistante la chiesa. Dalle ore 18 santo rosario e novena cantata, quindi la celebrazione della santa messa presieduta da padre Augustino Mgovano. Al termine la lotteria parrocchiale di beneficienza.

La festa dell’Immacolata Concezione si concluderà il giorno 10 dicembre.

Ad organizzarla è l’Unità pastorale della sacra Famiglia –Parrocchia Gesù e Maria e San Giuseppe.

GIOVANNI BLANDA