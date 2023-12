Giornata delle famiglie per la Festa dell’Immacolata Concezione, oggi (domenica 3 dicembre), a Campobello di Licata, nelle chiesa di Gesù e Maria. Alle ore 9 santa messa. Con inizio alle ore 10,30, con la presenza dei bambini e ragazzi dei gruppi di catechesi, celebrazione della funzione eucaristica. Santa messa anche alle ore 12. In serata, alle ore 18, santo rosario e novena cantata. Seguirà la santa messa preseduta da padre Giuseppe Veneziono e animata dall’Istituto Pro Familia. In programma, nel contesto, il rinnovo delle promesse matrimoniali, quindi il sorteggio “Sacra Famiglia”. Il tutto nell’ ambito dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione. La conclusione delle festa religiosa il 10 dicembre.

Giovanni Blanda