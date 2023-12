“Sarebbe una iattura non utilizzare fondi per quasi un miliardo di euro della programmazione europea. Si innesti subito la marcia veloce e si impegnino i fondi in questi ultimi giorni che rimangono sino alla fine dell’anno. Chiederò al governo Schifani con un ordine del giorno di destinare una buona fetta di queste risorse ai Comuni siciliani per aiutarli ad ammortizzare i costi derivanti dall’aumento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti e i costi relativi al rincaro delle bollette energetiche. Sarebbe un segnale importante che consentirebbe maggiore respiro finanziario agli enti locali, talvolta a corto di fondi per la progettazione e il conseguente utilizzo dei fondi del Pnrr”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.