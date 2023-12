EVENTO SOCIALE PISTA 16 12 2023 def (1)Si svolgerà il 16 dicembre prossimo presso il circuito internazionale di Kart Valle del Liri di Arce (Fr) la manifestazione – “Babbo Natale …in pista” organizzata dalla “ASD – Safety Drive School” – conosciuta per la sua scuola di guida sicura e quale organizzatrice della “Guarcino-Campocatino”, gara di velocità per auto storiche valida per il Campionato Italiano di specialità C.I.V.S.A. All’atteso evento pre- natalizio parteciperanno le associazioni della provincia di Frosinone che attraverso eventi, progetti e attività di comunicazione si occupano delle persone con sindrome di Down, delle persone con autismo e di quelle costrette su sedie a rotelle.

Nel corso della manifestazione gli istruttori della “Safety Drive School” terranno momenti di formazione sulla sicurezza stradale, condividendo con loro l’abitacolo di vetture stradali e da competizione.

La FISAPS (Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali) metterà a disposizione bolidi da gara adattati per l’occasione affinchè tutti i partecipanti possano essere egualmente competitivi sotto una bandiera a scacchi. L’evento è stato patrocinato dal Patronato Sias, da Feder .Agri e dal Movimento Cristiani Lavoratori.

“Babbo Natale …in pista” a sua volta si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio ed ambizioso, di imminente realizzazione, patrocinato dal Prefetto di Frosinone e che vedrà la sottoscrizione a breve di un protocollo di intesa con la Provincia, il Comune e l’ASL di Frosinone attraverso il quale gli Istruttori della ASD saranno impegnati nei principali Istituti scolastici della provincia frusinate per la diffusione della Sicurezza Stradale e dell’Inclusività.