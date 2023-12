Nell’ambito della festa dell’ Immacolata Concezione, a Campobello di Licata, oggi (martedì 5 dicembre), nella chiesa di Gesù e Maria, si celebra la “Giornata dei giovani”. Alle ore 17,30, cenacolo Gam animato dai giovani insieme a don Biagio Comparato. Seguiranno, con inizio alle ore 18, il santo rosario e la novena cantata. Alle ore 18,30, padre Biagio officerà la santa messa. Seguirà (ore 19,30), la serata di fraternità nello spazio antistante la chiesa. Venerdì 8 dicembre il giorno “clou” della festa. Con l’esibizione del coro polifonico “Alma laetitia cantorum”, domenica 10 prossimo, si concluderanno i festeggiamenti.

Ordinanza di chiusura al traffico in via Napoli (traversa di via Cavour), da giorno 5 all’8 dicembre, per il regolare e normale svolgimento della festa religiosa della Vergine Immacolata Concezione. La chiusura della via varia tra le ore 16 e le ore 21. L’ufficio tecnico comunale provvederà ad apporre le transenne e i segnali stradali appositi, mentre le forze saranno incaricate ad eseguire il provvedimento comunale.

GIOVANNI BLANDA