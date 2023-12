Saranno effettuate nella giornata di mercoledì le autopsie sui corpi dei coniugi, Paolo Lombardo e la moglie Maria Fiorilli, entrambi di 76 anni, trovati cadaveri all’interno della loro abitazione in viale Europa a Favara. Sarà il medico legale Alberto Alongi ad effettuare l’esame autoptico presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Aveva problemi di salute e il corpo non presentava traumi. La moglie, invece, con una vistosa ferita alla testa e, sempre secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere deceduta in seguito ad una caduta.

Sarà dunque l’autopsia a confermare la tesi avvallata dagli investigatori; il sostituto procuratore di turno, Elenia Manno, è il titolare del fascicolo d’inchiesta.