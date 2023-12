E’ stata inaugurata a Lecce in via Oltranto 71 la nuove sede della Democrazia Cristiana Storica con annessi Caf e Patronato ( Cafil e Aisop) diretti dall’imprenditore indiano Navin Mali. Alla manifestazione è intervenuto tra gli altri, il coordinatore nazionale del partito Franco Ferrari. Nella struttura agli iscritti alla Dc storica e ai cittadini saranno offerti servizi anche in materia di previdenza sociale e fiscale. Sarà presente pure il sindacato nazionale Csle relativamente all’assistenza legale. Per gli stranieri sono previsti in sede anche corsi di italiano. “A tal proposito- dichiara il responsabile Navi Mali- a breve inizieranno i corsi per i gli stranieri residenti in città e nel comprensorio”. I nostri uffici- continua Mali- saranno a disposizione di tutti coloro che si iscriveranno al sindacato dal lunedi al sabato. Per mettersi in contatto con gli operatori e per prendere un appuntamento si possono chiamare i numeri di telefono 0832402164 e 3894722576”. “La Democrazia Cristiana storica- afferma il coordinatore nazionale de partito Ferrari- è fortemente ancorata alla sua tradizione moderata e popolare. Per noi democratici cristiani sono fondamentali le politiche in favore dei ceti più deboli e per gli stranieri coniugati con i valori del cattolicesimo e della libertà”.