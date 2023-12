Muore l’operaio rimasto coinvolto sabato scorso in un incidente sull’autostrada Palermo-Messina. Nonostante l’immediato soccorso e ricovero al policlinico di Messina, il cuore dell’uomo ha smesso di battere. Troppo gravi le ferite che aveva riportato dopo il drammatico scontro avvenuto all’altezza di Acquedolci.

A perdere la vita un 43enne di origini albanesi. Si trovava sul lato passeggero del furgone che era condotto da un imprenditore. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. Trasferito al nosocomio, dapprima gli era stata amputata la gamba. Dopodichè aveva subito un ulteriore intervento chirurgico. Purtroppo però non ce l’ha fatta.

L’incidente in cui morto l’operaio è ancora in fase di ricostruzione. Il conducente del furgone, per cause che sono in corso di accertamento, avrebbe sbandato e si è scontrato con un carro attrezzi. L’impatto è avvenuto nei pressi di un viadotto. Il carro attrezzi era fermo a bordo strada, sulla corsia di emergenza, perché stata soccorrendo un veicolo in avaria.