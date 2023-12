La prima sezione della Corte d’assise di Appello di Palermo ha confermato l’ergastolo per Margareta Buffa, imputata di concorso nell’omicidio di Nicoletta Indelicato, uccisa all’eta’ di 25 anni a Marsala (Trapani) con dodici coltellate e poi parzialmente bruciata. Il delitto risale alla notte tra il 16 e il 17 marzo 2019 e avvenne in campagna. Il processo era “di rinvio” perche’ Buffa era gia’ stata condannata alla massima pena, ma la Cassazione aveva annullato, ordinando un nuovo giudizio solo nei suoi confronti, mentre Carmelo Bonetta era stato condannato a 30 anni, in un processo separato, celebrato con il rito abbreviato. L’uomo, che aveva confessato l’omicidio, aveva inviato dal carcere una lettera che i giudici oggi non hanno voluto acquisire agli atti del processo, cosi’ come aveva chiesto la difesa, e adesso valuta un nuovo ricorso alla Suprema corte.