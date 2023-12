Così recita la locandina: “Immergiti nella bellezza e nell’essenza della nostra città attraverso una raccolta unica di foto antiche. Da scatti in bianco e nero a colori sbiaditi, questa mostra è un tributo alle nostre radici, un viaggio indietro nel tempo per scoprire come era la nostra Naro di un tempo”.

Si invita a partecipare e a portare con voi amici e familiari per condividere le emozioni di questo viaggio nella storia della nostra comunità.

Inaugurazione: 17 Dicembre 2023

Date delle Mostre: dal 17 Dicembre al 7 Gennaio 2024; Orario: 18:00 – 21:00

Giovanni Blanda