E’ la vigilia solenne della festa della Vergine Maria dell’Immacolata a Campobello di Licata. Nella chiesa di Gesu’ e Maria, con inizio alle ore 9, giovedì 7 dicembre, lodi mattutine e adorazione eucaristica. Dalle ore 9,30 alle ore 11,30, il sacramento della confessione.

Seguirà, alle ore 12, ora media e benedizione.

Alle ore 18, santo rosario e novena cantata. Alle ore 18,30, santa messa, presieduta da padre Antonio La Licata, parroco della chiesa di Gesù e Maria- San Giuseppe.

A seguire, alle ore 19,30, primi vespri nella solennità dell’Immacolata.

Con inizio alle ore 20, “vamparotta” (falò) dell’Immacolata e tradizionale “muffulittata”.

Venerdì il gran giorno della festa.

I festeggiamenti – organizzati e curati dall’Unita’ pastorale “Sacra famiglia – Parrocchie Gesu’ e Maria e San Giuseppe”, si concluderanno il 10 dicembre.

Per il peridio di festa, in vigore l’ordinanza di chiusura al traffico in via Napoli (traversa di via Cavour), fino all’8 dicembre, per il regolare e normale svolgimento dell’avvenimento. La chiusura della via varia tra le ore 16 e le ore 21.

Giovanni Blanda