Naro, l’inaugurazione della nuova gestione del distributore di carburanti GIAP, Situato nel suggestiva piazza del Carmine, questo distributore promette di offrire non solo carburante di qualità, ma anche un servizio clienti impeccabile.

La priorità del Burgio Service è fornire ai clienti un’esperienza positiva ogni volta che si fermano per rifornirsi.

Il distributore offre una vasta gamma di carburanti, garantendo qualità e trasparenza nelle transazioni. Con l’attenzione al dettaglio e l’impegno verso l’ambiente, Burgio Service si impegna a seguire le normative più rigorose per garantire una gestione sostenibile.

La cerimonia di inaugurazione è stata caratterizzata da un clima di festa, con la partecipazione della comunità locale, rappresentanti delle istituzioni e i numerosi clienti abituali che hanno espresso il loro sostegno al cambio di gestione.

I residenti di Naro ora possono contare su un distributore di carburanti che va oltre la mera erogazione di benzina. Il Burgio Service si propone di diventare un punto di incontro per la comunità, offrendo servizi aggiuntivi come l la fornitura di accessori per l’auto e un ambiente accogliente per una pausa.

L’inaugurazione del Burgio Service segna un nuovo capitolo nella storia del distributore GIAP, portando freschezza e dedizione alla comunità di Naro. Non resta che dare il benvenuto a Burgio Service e augurare un futuro prospero e di successo a questa nuova gestione.