Fuoco a Porto Empedocle. La Nissan Pixo di proprietà di un quarantenne del posto è stata danneggiata da un incendio la cui natura è ancora al vaglio degli investigatori. Il veicolo era parcheggiato in via Cimabue. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme. Presenti anche i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. Per prima cosa è stato sentito il proprietario dell’auto. Sul luogo dell’incendio non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.