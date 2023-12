Il Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani potrà disporre di una nuova sede interprovinciale ( Agrigento, Caltanissetta ed Enna) per i propri iscritti nella città di Favara nella centrale Via Roma al numero civico 43. Il Sagi sarà ospitato nei confortevoli locali dove esiste ed opera il sindacato autonomo CSLE. “ Il nostro sindacato di categoria- affermano in una nota il coordinatore regionale Enzo Nocera e il segretario nazionale Nino Randisi- da oggi potrà contare su una struttura in più, un nuovo punto di riferimento per i nostri associati che a noi si rivolgono per un’assistenza completa”. Il SAGI è presente da anni con proprie sedi in tutto il territorio nazionale.