È già un successo il primo Street Workout Agrigento, in programma domenica 17 dicembre, organizzato da Angela Franciullo, in collaborazione con Confcommercio, ed il sostegno di numerosi sponsor.

Una passeggiata del benessere con partenza da Porta di Ponte: due ore di camminata e fitness, attraverso le bellezze del centro storico cittadino, con istruttori qualificati che guideranno la carovana blu a tempo di musica, attraverso cuffie wireless che saranno distribuite, insieme a numerosi gadget per tutti i partecipanti.

“Devo ringraziare tutti gli sponsor che hanno dato un prezioso contributo, in questa che vuole essere la prima di numerose attività legate, al fitness ed alla cultura della città di Agrigento – dichiara Angela Franciullo. Street Workout è la nuova frontiera del fitness che esce fuori dalla palestre e porta in strada la meravigliosa energia dei suoi partecipanti, animando le città.”